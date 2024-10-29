В Луганске раздался мощный взрыв. Местные говорят о детонации боеприпасов (фото и видео)

Детонацию было слышно за много километров от взрыва

Утром во вторник, 29 октября, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб огня, после чего началось активное задымление.

Фото и видео последствий взрыва публикуют пророссийские Telegram-каналы. Проукраинский блоггер из оккупированного Донецка Фашик Донецкий сообщил, что взрыв произошел в районе торгово-экономического колледжа. По всей вероятности, под удар попал склад боеприпасов россиян.

"Детонация ощущалась после прилета по складу боеприпасов в оккупированном Луганске в 15-17 км от эпицентра взрыва", — пишет блоггер.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, в Луганске перестала работать мобильная связь оккупантов. Подтверждения данных на момент публикации новости нет.

По данным Telegram-канала Exilenova+, местные жители сообщают о детонации боеприпасов. Она проходит в Каменобридском районе.

Как сообщал "Телеграф", 18 октября в центре временно оккупированного Луганска раздался мощный взрыв. Взорвался автомобиль УАЗ Патриот, в котором находился офицер российской оккупационной армии – майор Дмитрий Владимирович Первуха. В результате взрыва военный преступник погиб на месте. На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".