Погибших достали из-под завалов. Страшные последствия удара гибридной ракетой по Харькову (фото, видео)

Аварийно-спасательные работы продолжаются

В ночь на 29 октября по Харькову был нанесен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1". Удар пришелся на частный сектор. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Игорь Терехов. По его словам, авиационному обстрелу Харьков подвергся в 02:51. Прилет был зафиксирован в Основянском районе.

"В 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1". Попали в частный дом в Основянском районе. Результат – 4 дома разрушены полностью, еще 19 повреждены", — говорит Терехов.

Он также добавил, что в результате атаки погибли четыре человека. Их несколько часов под завалами искали спасатели.

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул мэр города.

В то же время в ГСЧС показали фото и видео с места происшествия.

"Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин). Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 28 октября россияне повредили здание харьковского Госпрома авиабомбой. Это здание является одним из символов Харькова и усиленно охраняется ЮНЕСКО.