Загиблих витягли з-під завалів. Страшні наслідки удару гібридною ракетою по Харкову (фото, відео)
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Аварійно-рятувальні роботи продовжуються
У ніч на 29 жовтня по Харкову було завдано удару ракетою-гібридом "Гром-Е1". Удар прийшовся на приватний сектор. В результаті є загиблі та постраждалі.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер міста Ігор Терехов. За його словами, авіаційний обстріл Харків зазнав о 02:51. Приліт було зафіксовано в Основ’янському районі.
"О 02:51 по місту було завдано удару ракетою-гібридом "Гром-Е1". Потрапили до приватного будинку в Основ’янському районі. Результат — 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджено", — каже Терехов.
Він також додав, що в результаті атаки загинули чотири особи. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники.
"В останні дні ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — б’є по житлових будинках, за нашими історичними пам’ятками, за символами міста, такими, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже акуратними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголосив мер міста.
Водночас у ДСНС показали фото та відео з місця події.
"Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів витягли тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіки). Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці", — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 28 жовтня росіяни пошкодили будівлю харківського Держпрому авіабомбою. Ця будівля є одним із символів Харкова та посилено охороняється ЮНЕСКО.