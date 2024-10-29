Загиблих витягли з-під завалів. Страшні наслідки удару гібридною ракетою по Харкову (фото, відео)

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються

У ніч на 29 жовтня по Харкову було завдано удару ракетою-гібридом "Гром-Е1". Удар прийшовся на приватний сектор. В результаті є загиблі та постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер міста Ігор Терехов. За його словами, авіаційний обстріл Харків зазнав о 02:51. Приліт було зафіксовано в Основ’янському районі.

"О 02:51 по місту було завдано удару ракетою-гібридом "Гром-Е1". Потрапили до приватного будинку в Основ’янському районі. Результат — 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджено", — каже Терехов.

Він також додав, що в результаті атаки загинули чотири особи. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники.

"В останні дні ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — б’є по житлових будинках, за нашими історичними пам’ятками, за символами міста, такими, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже акуратними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголосив мер міста.

Водночас у ДСНС показали фото та відео з місця події.

"Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів витягли тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіки). Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 28 жовтня росіяни пошкодили будівлю харківського Держпрому авіабомбою. Ця будівля є одним із символів Харкова та посилено охороняється ЮНЕСКО.