"Все повыворачивало": очевидец рассказал о баллистической атаке по Кривому Рогу (фото и видео)

Погиб мужчина

Поздно вечером в понедельник, 28 октября, россияне ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Под удар попал жилой дом, один из его жителей рассказал о моменте атаки.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российской ракетой был почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке. Из наиболее пострадавшего дома удалось спасти 5 жителей, 14 человек пострадали. В больницах города остается 10 человек, состояние одного пациента 60 лет тяжелое, он находится в реанимации, другие средней тяжести.

Из 14 раненых трем понадобились операции. Двое мужчин были в очень тяжелом состоянии, вскоре один из них умер. Врачи сделали все, что могли, но тяжелая открытая черепно-мозговая травма не оставила 39-летнему мужчине шансов на жизнь.

"В результате удара почти разрушен трехэтажный дом, повреждено более 20 жилых домов (окна, кровли, имущество жителей), медучреждение, школа, гаражи, объекты бизнеса, магазины, офисные помещения. Последствия сейчас еще уточняются. Также был перебит газопровод, возник пожар, который к 01:30 был погашен, но 2 жилых дома пока без газа", — добавил Вилкул.

Один из жителей пострадавшего дома рассказал, что в момент удара они были дома с детьми, готовились спать. Раздался взрыв, он спасал детей. Также мужчина оказывал помощь соседям, получившим травмы.

"14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый — "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести", — сообщил утром 29 октября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он добавил, что после прилета возник пожар, который потушили спасатели. Российской ракетой повреждено 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 – изуродованы. Также задет газопровод.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 29 октября, россияне атаковали Киев "шахедами", работала ПВО. Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар, есть пострадавшие.