"Все повивертало": очевидець розповів про балістичну атаку по Кривому Рогу (фото та відео)

Загинув чоловік

Пізно ввечері у понеділок, 28 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по місту Кривий Ріг Дніпропетровській області. Під удар потрапив жилий будинок, один з його мешканців розповів про момент атаки.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російською ракетою було майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові. З найбільш постраждалого будинку вдалося врятувати 5 мешканців, 14 людей постраждали. У лікарнях міста перебуває 10 осіб, стан одного пацієнта 60 років тяжкий, він у реанімації, інші середньої тяжкості.

З 14 поранених, трьом знадобилися операції. Двоє чоловіків перебували у дуже тяжкому стані, невдовзі один з них помер. Лікарі зробили все, що могли, але надважка відкрита черепно-мозкова травма не залишила 39-річному чоловіку шансів на життя.

"Внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено понад 20 житлових будинків (вікна, покрівлі, майно мешканців), медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення. Наслідки зараз ще уточнюються. Також було перебито газопровід, виникла пожежа, яка до 01.30 була погашена, але 2 житлові будинки поки що без газу", — додав Вілкул.

Один з жителів постраждалого будинку розповів, що в момент удару вони були дома з дітьми, готувалися спати. Пролунав вибух, він рятував дітей. Також чоловік надавав допомогу сусідам, які отримали травми.

"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "важкий". Решта в стані середньої тяжкості", — повідомив зранку 29 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що після прильоту виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Російською ракетою пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Також зачепило газогін.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни атакували Київ "шахедами", працювала ППО. Через падіння уламків у Солом’янському районі спалахнула пожежа, є постраждалі.