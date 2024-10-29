Росіяни атакували Київ "шахедами", є постраждалі та руйнування (фото)

На місці працюють усі екстрені служби

В ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни атакували Київ "шахедами", працювала ППО. Через падіння уламків у Солом’янському районі спалахнула пожежа, є постраждалі.

"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби на місці", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 6:30 Шестеро постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували, — КМДА.

У КМДА повідомили, що кількість постраждалих зросла до п'яти. За попередніми даними Кличка, одного з них госпіталізували, троє — отримали допомогу медиків на місці.

"Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію. Деталі з’ясовуються. Інформація щодо постраждалих не надходила", — додали у КМДА.

У ДСНС поінформували, що також там загорілися припарковані авто, магазин і торгівельна споруда. Крім того, сталася розгерметизація газової труби. Спалахнула пожежа, яка охопила 50 квадратних метрів, її ліквідували рятувальники.

"Евакуйовано 15 людей, 4 постраждалих передано медикам. Чоловіка з пораненнями ніг госпіталізовано. Рятувальники продовжують евакуацію та розбирання конструкцій", — зазначили у ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни увечері 28 жовтня пошкодили будівлю харківського Держпрому авіаційною бомбою. Ця будівля є одним із символів Харкова та посилено охороняється ЮНЕСКО.