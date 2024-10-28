Росіяни вдарили по Харкову КАБами: є руйнування та постраждалі

Окупанти скинули КАБи посеред ночі, щоб вбити якнайбільше цивільних

Росіяни вночі 28 жовтня вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок безладного бомбардування є влучання у дев'ятиповерховий жилий будинок, поранення отримали щонайменше четверо людей.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію про атаку підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", – написав Терехов, пізніше уточнивши, що четверо осіб отримали поранення через атаку.

Своєю чергою Синєгубов пише не про влучання в багатоповерхівку, а про падіння КАБу біля будівлі. За його даними, виникла пожежа, яку швидко ліквідували.

"Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова. Влучання поряд із житловим будинком. Пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон. Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа. Надійшла інформація про постраждалого чоловіка. Отримав поранення склом, госпіталізований до медичної установи", – зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", 20 жовтня, війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждало троє людей.

Також близько 22:10 у неділю, 20 жовтня росіяни вдарили по Харкову коригованими авіабомбами (КАБ-250). Виявлено 12 постраждалих, також є багато руйнувань.