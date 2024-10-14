"Вона б’є, тому що може": військовий пояснив, чому Росія почала активно бомбити міста КАБами

Тиснути таким чином на військових немає сенсу, тільки на цивільних

Російські окупанти значно посилили атаки на тилові міста, закидуючи їх керованими авіабомбами. Це робиться задля вчинення на цивільне населення психологічного тиску, а також тому, що протидії поки що немає.

Про це заявив Геннадій Левітас на псевдо "Кажан" — командир РУБпАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів — ред.) 112 ОБр ТРО в рамках проєкту "Телеграфу" "Лінія спротиву". Він зазначив, що російські атаки спрямовані на те, щоб сіяти страх та придушити волю до спротиву.

"Росія тисне на суспільство психологічно. Вона б’є, тому що може, бо ще немає протидії, яка могла б її зупинити. Якщо населення поглине страх, якщо воно втратить волю до спротиву, якщо знецінить власну культуру та ідентичність — воно програє. Саме тому Росія тисне. Будь-яке протистояння формується в голові", – відзначив він.

При цьому мішенями в усіх випадках є саме цивільні, підкреслив Левітас. Річ у тім, що військових атаки на тилові міста не шокують – вони щодня бачать, що роблять російські окупанти на тимчасово захоплених ними територіях та на фронті.

"На початку повномасштабного вторгнення ми з підрозділом об’їздили регіони, які були окуповані, і зрозуміли, що це війна на винищення. Коли розкрилися всі жахіття окупації Ірпеня, Бучі, як потерпало місцеве населення на Чернігівщині, на Київщині — хлопці отримали відповідний "заряд настрою" до свого ворога, – додав він.

Варто зазначити, що вперше росіяни використали КАБи у 2022 році для ударів по Бахмуту і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів. Тепер вони здатні бити по Запоріжжю з відстані 80 кілометрів.

У мережі вже зʼявлялись повідомлення про модернізацію російських КАБ. Тоді "Телеграф" запитував у військового експерта Дмитра Снєгирьова, чи дійсно це так. Що він відповів — читайте за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабні обстріли Запоріжжя КАБами є ознакою того, що окупанти можуть посилити військові дії на цьому напрямку.