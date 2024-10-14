"Она бьет, потому что может": военный объяснил, почему Россия начала активно бомбить города КАБами

Давить таким образом на военных нет смысла, только на гражданских

Российские оккупанты значительно усилили атаки на тыловые города, забрасывая их управляемыми авиабомбами. Это делается для оказания гражданского населения психологического давления, а также потому, что противодействия пока нет.

Об этом заявил Геннадий Левитас с позывным "Кажан" — командир РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов — ред.) 112 ОБр ТРО в рамках проекта "Телеграфа" "Линия сопротивления". Он отметил, что российские атаки направлены на то, чтобы сеять ужас и подавить волю к сопротивлению.

"Россия оказывает давление на общество психологически. Она бьет, потому что может, потому что еще нет противодействия, которое могло бы ее остановить. Если население поглотит страх, если оно потеряет волю к сопротивлению, если обесценит собственную культуру и идентичность — оно проиграет. Именно поэтому Россия давит. Любое противостояние формируется в голове", – отметил он.

При этом мишенями во всех случаях становятся именно гражданские, подчеркнул Левитас. Дело в том, что военных атаки на тыловые города не шокируют – они каждый день видят, что делают российские оккупанты на временно захваченных ими территориях и на фронте.

"В начале полномасштабного вторжения мы с подразделением объездили оккупированные регионы и поняли, что это война на истребление. Когда раскрылись все ужасы оккупации Ирпеня, Бучи, как страдало местное население на Черниговщине, на Киевщине — ребята получили соответствующий "заряд" настроения к своему врагу", – добавил он.

Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния 80 километров.

В сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что кафиры могут усилить военные действия в этом направлении.