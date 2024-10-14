"Она бьет, потому что может": военный объяснил, почему Россия начала активно бомбить города КАБами
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Давить таким образом на военных нет смысла, только на гражданских
Российские оккупанты значительно усилили атаки на тыловые города, забрасывая их управляемыми авиабомбами. Это делается для оказания гражданского населения психологического давления, а также потому, что противодействия пока нет.
Об этом заявил Геннадий Левитас с позывным "Кажан" — командир РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов — ред.) 112 ОБр ТРО в рамках проекта "Телеграфа" "Линия сопротивления". Он отметил, что российские атаки направлены на то, чтобы сеять ужас и подавить волю к сопротивлению.
"Россия оказывает давление на общество психологически. Она бьет, потому что может, потому что еще нет противодействия, которое могло бы ее остановить. Если население поглотит страх, если оно потеряет волю к сопротивлению, если обесценит собственную культуру и идентичность — оно проиграет. Именно поэтому Россия давит. Любое противостояние формируется в голове", – отметил он.
При этом мишенями во всех случаях становятся именно гражданские, подчеркнул Левитас. Дело в том, что военных атаки на тыловые города не шокируют – они каждый день видят, что делают российские оккупанты на временно захваченных ими территориях и на фронте.
"В начале полномасштабного вторжения мы с подразделением объездили оккупированные регионы и поняли, что это война на истребление. Когда раскрылись все ужасы оккупации Ирпеня, Бучи, как страдало местное население на Черниговщине, на Киевщине — ребята получили соответствующий "заряд" настроения к своему врагу", – добавил он.
Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния 80 километров.
В сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.
Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что кафиры могут усилить военные действия в этом направлении.