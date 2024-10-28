Россияне ударили по Харькову КАБами: есть разрушения и пострадавшие

оккупанты сбросили КАБи посреди ночи, чтобы убить как можно больше гражданских

Россияне ночью 28 октября ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате беспорядочной бомбардировки есть попадание в девятиэтажный жилой дом, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию об атаке подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительной информации в Холодногорском районе имеем попадание по 9-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — написал Терехов, позже уточнив, что четыре человека получили ранения атаку.

В свою очередь Синегубов пишет не о попадании в многоэтажку, а о падении КАБа у здания. По его данным, возник пожар, который быстро ликвидировали.

"Оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова. Попадание рядом с жилым домом. Повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар. Поступила информация о пострадавшем мужчине. Получил ранение стеклом, госпитализирован в медицинское учреждение", – написал он.

Как сообщал "Телеграф", 20 октября, войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел неприятеля попал объект критической инфраструктуры. Пострадали три человека.

Также около 22:10 в воскресенье, 20 октября, россияне ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ-250). Выявлено 12 пострадавших, также много разрушений.