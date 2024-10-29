В Луганську пролунав потужний вибух. Місцеві кажуть про детонацію боєприпасів (фото та відео)

Детонацію було чутно за багато кілометрів від вибуху

Зранку у вівторок, 29 жовтня, в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп вогню, після чого почалося активне задимлення.

Фото та відео наслідків вибуху публікують місцеві проросійські Telegram-канали. Проукраїнський блогер з окупованого Донецька Фашик Донецький повідомив, що вибух стався в районі торгового-економічного коледжу. Ймовірно, під удар потрапив склад боєприпасів росіян.

"Детонація відчувалась після прильоту по складу боєприпасів в окупованому Луганську на відстані 15-17 км від епіцентру вибуху", — пише блогер.

Він додав, що за непідтвердженими даними, в Луганську перестав працювати мобільний звʼязок окупантів. Підтвердження цих даних на момент публікації новини немає.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, місцеві жителі повідомляють про детонацію боєприпасів. Вона відбувається у Кам'янобрідському районі.

Як повідомляв "Телеграф", 18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав потужний вибух. Вибухнув автомобіль УАЗ Патріот, в якому перебував офіцер російської окупаційної армії – майор Дмітрій Володимирович Пєрвуха. Внаслідок вибуху військовий злочинець загинув на місці. На окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".