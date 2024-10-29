Херсон був під ударом — частина міста без світла, поранено дітей

Окупанти б'ють по мирних жителях

В ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни обстріляли Херсон, пошкодивши енергетичне обладнання. Також вони з артилерії вдарили по селу Станіслав, що розташоване у 30 км від обласного центру, поранено дітей.

"Внаслідок нічного обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ пошкоджено енергетичне обладнання. На цю годину частково знеструмлені Корабельний та Центральний райони міста", — повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він додав, фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілів. Вони вивчають обсяги пошкоджень і приступають до аварійно-відновлювальних робіт.

Також, як поінформували у Херсонській ОВА, вночі росіяни вдарили по житлових будинках у Станіславі. В одному з них постраждали четверо людей, двоє з яких — діти.

"У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомили в ОВА.

Крім того, 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. Постраждав також 51-річний чоловік, в нього вибухова травма і контузія. Всі постраждалі перебувають у лікарнях та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 29 жовтня росіяни вдарили по Харкову ракетою-гібридом "Гром-Е1". Ворог атакував приватний сектор, загинули четверо людей. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники.