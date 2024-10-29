Херсон был под ударом — часть города без света, ранены дети

Оккупанты бьют по мирным жителям

В ночь на вторник, 29 октября, россияне обстреляли Херсон, повредив энергетическое оборудование. Также они из артиллерии ударили по селу Станислав, расположенному в 30 км от областного центра, ранены дети.

"В результате ночного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время частично обесточены Корабельный и Центральный районы города", — сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он добавил, специалисты работают над устранением последствий обстрелов. Они изучают объемы повреждений и приступают к аварийно-восстановительным работам.

Также, как сообщили в Херсонской ОВА, ночью россияне ударили по жилым домам в Станиславе. В одном из них пострадали четыре человека, двое из которых — дети.

"У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести", — сообщили в ОВА.

Кроме того, 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. Пострадал также 51-летний мужчина, у него взрывная травма и контузия. Все пострадавшие находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Враг атаковал частный сектор, погибли четыре человека. Их несколько часов под завалами искали спасатели.