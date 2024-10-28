В оккупированном Крыму было очень громко: на полуострове слышали многочисленные взрывы

В атакованных локациях полуострова находятся российские военные аэродромы.

Временно оккупированный россиянами Крым в ночь 28 октября побывал под сильным ударом. Мощные взрывы слышали в нескольких районах оккупированного полуострова, где расположены военные аэродромы россиян.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер". По его данным, атака на российские аэродромы произошла примерно в 04:00 по московскому времени, которым в Крыму пользуются оккупанты.

"В Джанкое и районе слышали до 20 взрывов. Сообщают о возможном прилете у Джанкоя, точной информации пока нет. В Симферопольском и Красногвардейском районе, в поселке Гвардейское и Симферополе (район аэропорта) было слышно до 8 взрывов", — говорится в сообщении.

Позже канал сообщил уточненную информацию – от 10 до 12 взрывов слышали в Джанкойском районе. Точные данные о последствиях ударов неизвестны, российские оккупационные "власти" заявили об атаке баллистическими ракетами. Гвардейское, Джанкой и Симферополь – места, где расположены российские военные аэродромы с авиацией. Также мишенью могли быть позиции ПВО.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. Под удар попал арсенал ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) под городом Карачев в Брянской области. Началась мощная детонация боеприпасов, в сети появились эпические видео.

В ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, расположенного в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.