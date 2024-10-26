В двух российских городах слышали взрывы: сообщается о прилетах (видео)

Местные жители видели дроны

В российских Липецке и Рязани прозвучали сигналы воздушной тревоги. После этого жители Рязани сообщили о странном зареве в районе местного нефтезавода.

Об этом сообщил telegram-канал Astra. Отмечается, что пока о причинах возникновения явления пока ничего не известно.

"Жители сообщают о зареве в районе нефтезавода. Что это, пока не ясно. В соцсетях пишут, что это может быть обычное факельное горение", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Nexta пишет о том, что там все же слышали взрыв. Теперь в городе ощущают едкий запах гари.

UPD: Согласно данным властей, тревога была учебной, а "происшествий нет". Местные жители в свою очередь сообщили о прилете одного из БПЛА на территорию НПЗ.

Примерно за час до этого в сети появились сообщения о взрывах в Липецке. Предположительно он прозвучал в районе местного военного аэродрома, однако официального подтверждения этому нет.

До этого в городе тоже звучали сигналы воздушной тревоги, а местные жители даже сняли на фото неопознанный беспилотник.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший в России завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, который расположен в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.