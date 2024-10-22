Вспыхнули несколько заводов: Россию ночью атаковали беспилотники (видео)

Под атакой были спиртзаводы

В ночь на вторник, 22 октября, в нескольких областях России гремели взрывы, их атаковали беспилотники. В частности, под удар попали Тульская, Брянская, Тамбовская, Воронежская области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что регион якобы атаковали "БПЛА ВСУ". По его данным, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района.

Местные жители опубликовали в сети кадры взрыва. Они эмоционально комментируют происходящее.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что на спиртзаводах россияне могут производить добавки для повышения октанового числа топлива. Это особенно актуально для "военного топлива". Поэтому атаки на такие производства снижают военный потенциал врага.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил об атаке беспилотников. По его данным, их было как минимум 9 и они якобы были сбиты. Богомаз добавил, что в Суземском районе частично повреждена кровля нежилого здания и котельной.

Кроме того губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в 5:20 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв. После него произошел пожар.

На сайте "Биохима" сообщается, что сейчас предприятие "производит продукцию, имеющую стратегическое значение для государства", осуществляет комплексную переработку сахаросодержащего сырья (меласса свекловичная) в различные виды спиртов.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о пожаре на промышленном предприятии после атаки БПЛА. На месте работают пожарные.

Также утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Причина — угроза атаки БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший в России завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, который расположен в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.