Ночью россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Сумах, среди погибших ребенок (обновлено)

Тревоги в городе почти не прекращаются

В ночь на вторник, 22 октября, россияне "шахедами" атаковали Сумы, они ударили по частному жилому сектору. Есть погибшие.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. Последствия атаки противника уточняются, на месте работают спасатели.

"Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди", — говорится в сообщении.

Обновление 7:00 Сумская ОВА проинформировала, что в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора Сум погибли три человека, среди которых ребенок.

Утром россияне продолжили обстрел Сум, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия атаки уточняются. В ночь на 22 октября в небе над Сумщиной зенитчики сбили 25 вражеских "шахедов".

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко подтвердил попадание в жилые дома в Сумах. С 9:00 22 октября в школе №27 начнет работу штаб по ликвидации последствий вражеской атаки.

В Сумском горсовете проинформировали, что в результате попадания пострадал человек. Его госпитализировали. ГСЧС продолжает поисковую операцию на месте прилета в жилой сектор.

В 6:25 22 октября в Сумах снова раздались взрывы, об этом сообщило "Суспільне". В настоящее время в области продолжалась воздушная тревога.

Напомним, 21 октября, россияне массированно атаковали Сумы беспилотниками. В городе раздалось несколько мощных взрывов.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 21 октября, россияне ракетами атаковали Запорожье. Погибли три человека, еще 15 получили ранения. Частично разрушен детсад, пострадали объекты инфраструктуры, взрывной волной и обломками повреждены дома и легковые автомобили.