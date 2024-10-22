Вночі росіяни "шахедами" вдарили по житловим будинкам у Сумах, серед загиблих дитина (оновлено)

Тривоги в місті майже не припиняються

В ніч на вівторок, 22 жовтня, росіяни "шахедами" атакували Суми, вони вдарили по приватному житловому сектору. Є загиблі.

Про це повідомили у Сумській ОВА. Наслідки ворожої атаки уточнюються, на місці працюють рятувальники.

"Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди", — йдеться у повідомленні.

Оновлення 7:00 Сумська ОВА поінформувала, що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора Сум загинуло три людини, серед яких дитина.

Зранку росіяни продовжили обстріл Сум, вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку та об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки атаки уточнюються. В ніч на 22 жовтня в небі над Сумщиною зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко підтвердив влучання в житлові будинки в Сумах. З 9:00 22 жовтня у школі № 27 почне роботу штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки.

У Сумській міськраді поінформували, що внаслідок влучання є постраждала людина. Її госпіталізували. ДСНС продовжує пошукову операцію на місці влучання у житловий сектор.

О 6:25 22 жовтня у Сумах знову пролунали вибухи, про це повідомило "Суспільне". У цей час в області тривала повітряна тривога.

Нагадаємо, 21 жовтня, росіяни масовано атакували Суми безпілотниками. В місті пролунало кілька потужних вибухів.

Як повідомляв "Телеграф", у понеділок, 21 жовтня, росіяни ракетами атакували Запоріжжя. Загинуло троє людей, ще 15 отримали поранення. Частково зруйновано дитсадок, постраждали об’єкти інфраструктури, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки та легкові автомобілі.