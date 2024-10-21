Журналисты едва не погибли под российским обстрелом: момент попал на видео

Жизням пострадавших ничего не угрожает

На Бахмутском направлении (Донецкая область) съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под российский обстрел. Там она брала интервью у украинских военных.

Момент взрыва российского боеприпаса попал на видео. Отмечается, что снаряд упал возле военного корреспондента Романа Пагулича и бойцов, с которыми он общался.

Пагулич получил контузию, его спасла баллистическая защита на шее. Двое бойцов ВСУ отделались легкими ранениями. Оператор Павел Холодов чудом оказался не на пути разлета осколков.

После удара всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали необходимую помощь. Отмечается, что жизни пострадавших бойцов и журналистов ничего не угрожает.

Съемочной группе очень повезло, что снаряд прилетел не на открытую местность, а в дерево. Бойцы говорят, что не в первый раз получают подобные ранения, а потому быстро вернутся в строй.

"Донбасс Реалии" это украинское подразделение "Радио Свобода", которое в основном работает на аудиторию из восточных областей Украины, включая и жителей оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, россияне усилили обстрелы Украины с использованием дронов и авиабомб. В частности, 21 октября многочисленные взрывы прогремели в Сумах, а местные жители насчитали не менее 16-ти беспилотников.