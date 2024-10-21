Журналісти мало не загинули під російським обстрілом: момент потрапив на відео

Життям постраждалих нічого не загрожує

На Бахмутському напрямку (Донецька область) знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під російський обстріл. Там вона брала інтерв’ю в українських військових.

Момент вибуху російського боєприпасу потрапив на відео. Зазначається, що снаряд упав біля воєнного кореспондента Романа Пагуліча та бійців, з якими він спілкувався.

Пагуліч отримав контузію, його врятував балістичний захист на шиї. Двоє бійців ЗСУ відбулися легкими пораненнями. Оператор Павло Холодов дивом виявився не на шляху розльоту осколків.

Після удару всіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали необхідну допомогу. Зазначається, що життю постраждалих бійців та журналістів нічого не загрожує.

Знімальній групі дуже пощастило, що снаряд прилетів не на відкриту місцевість, а у дерево. Бійці кажуть, що не вперше одержують подібні поранення, а тому швидко повернуться до строю.

"Донбас Реалії" це український підрозділ "Радіо Свобода", який здебільшого працює на аудиторію зі східних областей України, включаючи мешканців окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, росіяни посилили обстріл України з використанням дронів та авіабомб. Зокрема, 21 жовтня численні вибухи пролунали в Сумах, а місцеві жителі нарахували не менше 16 безпілотників.