У двох російських містах чули вибухи: повідомляється про прильоти (відео)

Місцеві жителі бачили дрони

У російських Липецьку та Рязані пролунали сигнали повітряної тривоги. Після цього жителі Рязані повідомили про дивну заграву в районі місцевого нафтозаводу.

Про це повідомив telegram-канал Astra. Зазначається, що поки що про причини виникнення явища поки що нічого не відомо.

"Жителі повідомляють про заграву в районі нафтозаводу. Що це, поки не ясно. У соцмережах пишуть, що це може бути звичайне факельне горіння", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Nexta пише про те, що там все ж таки чули вибух. Тепер у місті відчувають їдкий запах гару.

UPD: Згідно з даними влади, тривога була навчальною, а "пригод немає". Місцеві жителі своєю чергою повідомили про приліт одного з БПЛА на територію НПЗ.

Приблизно за годину до цього в мережі з’явилися повідомлення про вибухи у Липецьку. Імовірно, він прозвучав у районі місцевого військового аеродрому, проте офіційного підтвердження цьому немає.

До цього в місті також лунали сигнали повітряної тривоги, а місцеві жителі навіть зняли на фото невідомий безпілотник.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.