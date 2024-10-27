Ударили по святому: возле Воронежа после атаки беспилотников ярко пылает спиртзавод

Российские власти признали факт пожара, но всячески умаляют его

В России вечером 27 октября громко было в Воронежской области. Неизвестные беспилотники удачно атаковали спиртзавод в Новохоперске, предприятие вспыхнуло и мощно горит, погасить пожар россияне не могут.

Об этом сообщили местные информационные каналы и российский губернатор Александр Гусев. Последний традиционно принялся активно врать о "сбитых" и "подавленных" беспилотниках.

По словам Гусева, российская противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы якобы сбили и подавили около 10 беспилотников. Однако на самом деле, судя по видео, которые публикують каналы – ничего подавить не удалось, или же это снова легендарные "обломки".

Кстати, Гусев заявил, что якобы повреждено хозяйственное помещение на одном предприятии, а также признал возгорание и разрушение на другом предприятии. По данным СМИ, во втором случае речь идет о спиртзаводе, который расположен в Новохоперске и работает в интересах войны в Украине.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший в России завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, расположенного в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.

19 октября в российском Брянске дроны атаковали оборонный завод "Кремний Эл", выпускающий микроэлектронику для военной техники. В результате атаки завод прекратил работу.