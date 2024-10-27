Вдарили по святому: біля Воронежу після атаки безпілотників яскраво палає спиртзавод

Російська влада визнала факт пожежі, але всіляко применшує його

В Росії ввечері 27 жовтня гучно було у Воронезькій області. Невідомі безпілотники вдало атакували спиртзавод у місті Новохоперськ, підприємство спалахнуло та потужно горить, загасити пожежу росіяни не можуть.

Про це повідомили місцеві інформаційні канали та російський губернатор області Олександр Гусєв. Останній традиційно взявся активно брехати про "збиті" та "придушені" безпілотники.

Так, за словами Гусєва, російська протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби нібито збили та придушили близько 10 безпілотників. Проте насправді, судячи з відео, які публікують канали – нічого придушити не вдалося, або ж це знову легендарні "уламки".

Доречі, Гусєв заявив, що нібито пошкоджено господарське приміщення на одному підприємстві, а також визнав загоряння і руйнування на іншому підприємстві. За даними ЗМІ, у другому випадку йдеться про спиртзавод, який розташований у Новохоперську та працює в інтересах війни в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.

19 жовтня в російському Брянську дрони атакували оборонний завод "Кремний Ел", що випускає мікроелектроніку для військової техніки. Внаслідок атаки завод припинив роботу.