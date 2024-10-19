У Росії в Брянську палає оборонний завод: влучили "високоточні уламки"

У місті перекрито рух кількома вулицями

У Брянській області (РФ) в ніч проти 19 жовтня було гучно. Безпілотники "літакового типу" атакували оборонний завод "Кремний Эл", що випускає мікроелектроніку для військової техніки.

У Міноборони РФ традиційно відзвітували про стовідсоткове збиття всіх дронів над регіоном, тоді як місцеві пишуть про влучання.

Блогер Денис Казанський опублікував у своєму каналі в Telegram підбірку відео з наслідками влучання "високоточних уламків".

Завод, яким росіяни збили БПЛА

Також місцеві пабліки Брянська зранку почали писати про те, що у місті горить завод. Повідомлялося також про те, що у місті перекрито рух кількома вулицями через роботи по ліквідації пожежі.

На тлі цих новин доволі іронічно звучать повідомлення, які публікують місцеві пабліки Брянська.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — пишуть канали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Росію знову атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади боєприпасів неподалік Торопця Тверської області, який був атакований днями, а також у районі Тихорецька Краснодарського краю.