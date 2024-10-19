В России в Брянске пылает оборонный завод: попали "высокоточные обломки"
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В городе перекрыто движение по нескольким улицам
В Брянской области (РФ) в ночь на 19 октября было громко. Беспилотники "самолетного типа" атаковали оборонный завод "Кремный Эл", выпускающий микроэлектронику для военной техники.
В Минобороны РФ традиционно отчитались о стопроцентном сбитии всех дронов над регионом, в то время как местные пишут о попадании.
Блогер Денис Казанский опубликовал в своем канале в Telegram подборку видео с последствиями попадания "высокоточных обломков".
Также местные паблики Брянска с утра начали писать о том, что в городе горит завод. Сообщалось также о том, что в городе перекрыто движение по нескольким улицам из-за работ по ликвидации пожара.
На фоне этих новостей довольно иронически звучат сообщения, публикуемые местными пабликами Брянска.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — пишут каналы.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россию снова атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады боеприпасов недалеко от Торопца Тверской области, который был атакован на днях, а также в районе Тихорецкого Краснодарского края.