В окупованому Криму було дуже гучно: на півострові чули численні вибухи

В атакованих локаціях півострову знаходяться російські військові аеродроми

Тимчасово окупований росіянами Крим у ніч 28 жовтня побував під сильним ударом. Потужні вибухи чули у кількох районах окупованого півострова, де розташовані військові аеродроми росіян.

Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер". За його даними, атака на російські аеродроми відбулася приблизно о 04:00 годині за московським часом, яким в Криму користуються окупанти.

"У Джанкої та районі чули до 20 вибухів. Повідомляють про можливий приліт біля Джанкоя, точної інформації наразі немає. У Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) було чути до 8 вибухів", – сказано у повідомленні.

Пізніше канал повідомив уточнену інформацію – від 10 до 12 вибухів чули в Джанкойському районі. Точні дані щодо наслідків ударів невідомі, російська окупаційна "влада" заявила про атаку балістичними ракетами. Зазначається, що Гвардійське, Джанкой та Сімферополь – місця, де розташовані російські військові аеродроми з авіацією. Також мішенню могли бути позиції ППО.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Під удар потрапив арсенал ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) під містом Карачев Брянської області. Почалася потужна детонація боєприпасів, у мережі з’явилися епічні відео.

У ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.