Война — день 980: оккупанты рекордно продвинулись на фронте и не собираются останавливаться

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление на Покровском и Кураховском направлениях не сбавляет темпы, в то время как захватчики активировались и в других местах. Западные аналитики фиксируют ускорение темпов продвижения россиян на фронте и отмечают, что с начала октября были оккупированы 478 квадратных километра украинской территории. Таких показателей у них не было с 2022 года. В Кремле тем временем пока не видно желания прекращать войну, а согласно его планам боевые действия должны продолжаться по меньшей мере до 2026 года.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Курской области слышны взрывы, в частности "падение обломков" БПЛА зафиксировали в Железногорске. Тем временем на севере и востоке Украины объявлена тревога из-за "Шахедов".

С ситуацией в Украине за 27 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 977: похолодание меняет ситуацию на поле боя, а российские дроны стали еще опасней

О новостях и событиях 28 октября мы рассказывали здесь: Война – день 978: захватчиков заметили в центре Селидово, а в Харькове раздаются взрывы

О том, что происходило 29 октября, читайте в трансляции: Война — день 979: россияне продвигаются на Донетчине, но потеряли склад боеприпасов в Луганске