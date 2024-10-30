Россияне атаковали Киев, среди пострадавших ребенок. Как выглядит поврежденная многоэтажка (эксклюзивные кадры)

Пылало несколько жилищ

В ночь на среду, 30 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками, работала ПВО. Из-за падения обломков произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе.

На месте побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, сделавший фото и видео пострадавшего дома. На месте работают экстренные службы.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, пострадали 9 жителей многоэтажки, среди них ребенок. Из дома были эвакуированы 18 человек.

Это была 19-я воздушная атака на столицу с начала октября. Воздушная тревога длилась более двух часов. Дроны РФ заходили в Киев с разных направлений и на разных высотах.

По другому адресу в Соломенском районе, в административном здании возникло возгорание, и произошла разгерметизация ГРП (газорегуляторный пункт), который оперативно устранили. Пожар ликвидирован, люди не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", в российском городе Железногорск Курской области вечером 29 октября было очень громко. Город подвергся масштабной атаке беспилотников, вспыхнул пожар.