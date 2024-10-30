Солдат КНДР начали размещать у границы с Украиной: СМИ выяснили, для чего

Россияне, скорее всего, хотят усилить солдатами из КНДР свою 50-тысячную группировку в Курской области

Украина в ближайшее время ожидает переброски и вступления войск Северной Кореи в войну. Это может произойти на этой неделе и стать первым случаем открытого вмешательства другой страны в войну между Украиной и российским режимом.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Собеседники сказали, что не менее трех тысяч единиц живой силы из северокорейской армии были перевезены гражданскими грузовиками во временно контролируемую Россией Курскую область.

"Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные – регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования", – говорится в материале.

Россияне, скорее всего, хотят усилить солдатами из КНДР свою 50-тысячную группировку, пытающуюся восстановить контроль РФ над Курской областью. С другой стороны, украинская разведка очень скептически относится к реальной боеспособности военных из КНДР. В конце концов, северокорейские солдаты недавно увидели беспилотники на поле боя. Их польза сомнительна, разве что российские офицеры попытаются использовать их как "пушечное мясо".

"Они никогда раньше не уезжали из своей страны… Они никогда не участвовали в реальных боевых действиях, и их опыт очень далек от реалий современной войны. Занимались ли они раньше окопной войной? Сомневаюсь", – сказали журналистам представители украинской военной разведки.

Эксперт по обороне из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук в комментарии изданию предположил, что солдат из КНДР не будут использовать, как штурмовиков, а разместят в обороне. Для наступления нужна координация, которой нет: солдаты из КНДР не разговаривают на русском, а русские офицеры – на корейском.

"Северокорейцы не смогут говорить на русском языке, и обе армии будут иметь очень разную стратегическую культуру, поэтому координировать действия с ними, используя их как "одноразовые войска", было бы очень рискованно и сложно. Если бы я был российским командующим, я бы использовал их для оборонных операций, что потребовало бы гораздо меньше времени на подготовку", – сказал он.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию. Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.