Солдатів КНДР почали розміщувати біля кордону з Україною: ЗМІ з'ясували, для чого

Росіяни, скоріше за все, хочуть посилити солдатами з КНДР своє 50-тисячне угруповання в Курській області

Україна найближчим часом очікує перекидання та вступу військ Північної Кореї у війну. Це може статися вже на цьому тижні та стати першим випадком відкритого втручання іншої країни у війну між Україною та російським режимом.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Співрозмовники сказали, що не менше трьох тисяч одиниць живої сили з північнокорейської армії було перевезено цивільними вантажівками до тимчасово контрольованої Росією Курської області.

"Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта – регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування", – сказано у матеріалі.

Росіяни, скоріше за все, хочуть посилити солдатами з КНДР своє 50-тисячне угруповання, яке намагається відновити контроль РФ над Курською областю. З іншого боку, українська розвідка дуже скептично ставиться до реальної боєздатності військових з КНДР. Врешті-решт, північнокорейські солдати тільки нещодавно побачили безпілотники на полі бою. Їхня користь сумнівна, хіба що російські офіцери спробують використати їх, як "гарматне м'ясо".

"Вони ніколи раніше не виїжджали зі своєї країни… Вони ніколи не брали участі в реальних бойових діях, і їхній досвід дуже далекий від реалій сучасної війни. Чи займалися вони раніше окопною війною? Сумніваюся", – сказали журналістам представники української військової розвідки.

Експерт з питань оборони з Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі Ян Ук у коментарі виданню припустив, що солдатів з КНДР не будуть використовувати, як штурмовиків, а розмістять в обороні. Для наступу потрібна координація, якої немає: солдати з КНДР не розмовляють російською, а російські офіцери – корейською.

"Північнокорейці не зможуть розмовляти російською мовою, і обидві армії матимуть дуже різну стратегічну культуру, тому координувати дії з ними, використовуючи їх як "одноразові війська", було б дуже ризиковано і складно. Якби я був російським командувачем, я б використовував їх для оборонних операцій, що вимагало б набагато менше часу на підготовку", – сказав він.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію. Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.