Серед постраждалих — дитина. У Києві "шахед" знову пошкодив будинок (фото наслідків)

Палало кілька помешкань

В ніч на середу, 30 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками, працювала ППО. Через падіння уламків сталася пожежа в кількох квартирах багатоповерхового житлового будинку у Соломʼянському районі.

На місці побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив фото та відео постраждалого будинку. На місці працюють екстрені служби.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, постраждало 9 жителів багатоповерхівки, серед них дитина. З будинку було евакуйовано 18 людей.

Це була 19-та повітряна атака на столицю з початку жовтня. Повітряна тривога тривала понад дві години. Дрони РФ заходили на Київ з різних напрямків та на різних висотах.

За іншою адресою в Соломʼянському районі, в адміністративній будівлі виникло займання та сталася розгерметизація ГРП (газорегуляторний пункт), яку оперативно усунули. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", в російському місті Желєзногорськ Курської області ввечері 29 жовтня було дуже гучно. Місто зазнало масштабної атаки безпілотників, спалахнула пожежа.