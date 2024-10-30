"Добре захищені": в Rheinmetall відреагували на російські погрози та істерики

В Rheinmetall зазначили, що погрози з боку РФ лунають вже не вперше і нічого цікавого тут не було

Німецький збройовий концерн Rheinmetall відреагував на істерики з боку російських чиновників, які погрожували знищити заводи концерну в Україні. Представники компанії заявили, що вони були готові до таких погроз, і що вони лунають не вперше.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на заяву пресслужби концерну. Там зазначили, що потужності концерну в Україні дуже добре захищені та будуть не по зубах росіянам.

Як повідомляє видання, у Rheinmetall зазначили, що погрози з боку РФ лунають вже не вперше і нічого цікавого тут не було. 29 жовтня речник "президента" Росії Дмитро Пєсков заявив, що заводи Rheinmetall в Україні стануть "законною ціллю" російських окупантів – як і будь-яке інше оборонне підприємство. Пєсков змушений був виступити після того, як з аналогічних погроз двох відомих російських алкоголіків – прессекретаря МЗС Марії Захарової та заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва – поглузувала уся цивілізована світова громадськість.

Для довідки: Rheinmetall AG – це німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений у 1889 році. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, до якого входить до 35 найбільших оборонних компаній світу. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Нагадаємо, гендиректор концерну Армін Паппергер 26 жовтня заявив, що в Україні вже працює перший завод оборонного концерну Rheinmetall, другий – на підході. Крім того, компанія готується до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.