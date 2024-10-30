В Rheinmetall отметили, что угрозы со стороны РФ раздаются уже не в первый раз и ничего интересного здесь не было

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall отреагировал на истерики со стороны российских чиновников, угрожавших уничтожить заводы концерна в Украине. Представители компании заявили, что они были готовы к таким угрозам, и что они раздаются не в первый раз.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление пресс-службы концерна. Там отметили, что мощности концерна в Украине очень хорошо защищены и будут не по зубам россиянам.

Как сообщает издание, в Rheinmetall отметили, что угрозы со стороны РФ раздаются уже не в первый раз и ничего интересного здесь не было. 29 октября спикер "президента" России Дмитрий Песков заявил, что заводы Rheinmetall в Украине станут "законной целью" российских оккупантов – как и любое другое оборонное предприятие. Песков вынужден был выступить после того, как с аналогичных угроз двух известных российских алкоголиков – пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева – посмеялась вся цивилизованная мировая общественность.

Rheinmetall AG – это немецкий машиностроительный и вооруженный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, в который входит 35 крупнейших оборонных компаний мира. Весной 2023 компания открыла представительство в Украине.

Напомним, гендиректор концерна Армин Паппергер 26 октября заявил, что в Украине уже работает первый завод оборонного концерна Rheinmetall, второй – на подходе. Кроме того, компания готовится к строительству порохового завода и завода по производству боеприпасов.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли пожилой домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали поставки компанией оружия для ВСУ.