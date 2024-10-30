Вибухи та масштабні пожежі: в Курській області дрони завітали до Жєлєзногорська (відео)

Звинувачують в усьому "уламки безпілотників", які нібито попадали після збиття

У російському місті Желєзногорськ в тимчасово контрольованої російським режимом Курської області ввечері було дуже гучно. Місто піддалося масштабній атаці "невідомих безпілотників", які, за запевненнями місцевої влади, нібито було збито.

Про це пишуть місцеві канали та губернатор Курської області Олексій Смирнов. Останній написав, що є загроза застосування безпілотників, а потім заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили усі загрози.

Тим часом місцеві канали почали публікувати відеозаписи пожеж у місті. Зокрема почалася пожежа у дворі одного з багатоповерхових будинків – там було пошкоджено фасад та припарковані автомобілі. Звинувачують в усьому "уламки безпілотників". Доречі, місцеві канали почали писати, що на вулицях лежать уламки БПЛА, тому наближатися до них небезпечно.

"Не наближайтеся до них, не чіпайте руками! Це може бути небезпечно для життя! На землі можлива подальша детонація з вражаючими елементами", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, що зранку у вівторок, 29 жовтня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп вогню, після чого почалося активне задимлення. За даними з місць, було знищено великий склад БК окупантів.

У неділю, 27 жовтня, у Воронезькій області внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод "Етанол спирт", розташований у Новохоперську. Напередодні підприємство ставало об'єктом дронових ударів.

У ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.