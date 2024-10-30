Взрывы и масштабные пожары: в Курской области дроны посетили Железногорск (видео)

Обвиняют во всем "обломки беспилотников", якобы попадавших после сбития

В российском городе Железногорск во временно контролируемой российским режимом Курской области вечером было очень громко. Город подвергся масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты.

Об этом пишут местные каналы и губернатор Курской области Алексей Смирнов. Последний написал, что есть угроза применения беспилотников, а затем заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили все угрозы.

Между тем, местные каналы начали публиковать видеозаписи пожаров в городе. В частности, начался пожар во дворе одного из многоэтажных домов – там был поврежден фасад и припаркованные автомобили. Обвиняют во всем "обломки беспилотников". К слову, местные каналы начали писать, что на улицах лежат обломки БПЛА, поэтому приближаться к ним опасно.

"Не приближайтесь к ним, не трогайте руками! Это может быть опасно для жизни! На земле возможна дальнейшая детонация с поражающими элементами", — говорилось в сообщении.

Напомним, что утром во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб огня, после чего началось активное задымление. По данным с мест, был уничтожен большой состав БК оккупантов.

В воскресенье, 27 октября, в Воронежской области в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске. Накануне предприятие становилось объектом дроновых ударов.

В ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, расположенного в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.