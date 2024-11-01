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"Шахед" влетів у багатоповерхівку у Сумах, постраждали люди (фото та відео моменту)

Автор
Валерія Куценко
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Суми опинилися під атакою "Шахедів" 1 листопада Новина оновлена 01 листопада 2024, 21:46
Суми опинилися під атакою "Шахедів" 1 листопада

Серед постраждалих – вагітна жінка

Вечір п’ятниці, 1 листопада, став неспокійним для прифронтових Сум, — під час атаки ворожих безпілотників один із дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Один із постраждалих у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, повідомляє Сумська міська рада.

Повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 18:42, а близько 20 години стало відомо про вибух, — один із "Шахедів" вдарив по дев’ятиповерхівці в Ковпаківському районі міста.

"Поки відомо про п’ятьох постраждалих, усіх госпіталізували. Одна людина перебуває у тяжкому стані, у решти пошкодження середньої тяжкості (серед них вагітна)", — йдеться у повідомленні.

У мережі з’явилися відео моменту удару по будинку:

Також є і фото наслідків, як виглядає дев’ятиповерхівка після прильоту:

Суми житловий будинок після удару Шахеда 1.11.2024
Суми житловий будинок після удару Шахеда 1.11.2024
Суми житловий будинок після удару Шахеда 1.11.2024
Суми житловий будинок після удару Шахеда

Як повідомляв "Телеграф", раніше 1 листопада Росія завдала ракетного удару по Харкову, під прицілом опинилося місце скупчення поліцейських, один загинув, десятки правоохоронців постраждали.

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