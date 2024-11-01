"Шахед" влетів у багатоповерхівку у Сумах, постраждали люди (фото та відео моменту)

Серед постраждалих – вагітна жінка

Вечір п’ятниці, 1 листопада, став неспокійним для прифронтових Сум, — під час атаки ворожих безпілотників один із дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Один із постраждалих у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, повідомляє Сумська міська рада.

Повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 18:42, а близько 20 години стало відомо про вибух, — один із "Шахедів" вдарив по дев’ятиповерхівці в Ковпаківському районі міста.

"Поки відомо про п’ятьох постраждалих, усіх госпіталізували. Одна людина перебуває у тяжкому стані, у решти пошкодження середньої тяжкості (серед них вагітна)", — йдеться у повідомленні.

У мережі з’явилися відео моменту удару по будинку:

Також є і фото наслідків, як виглядає дев’ятиповерхівка після прильоту:

Як повідомляв "Телеграф", раніше 1 листопада Росія завдала ракетного удару по Харкову, під прицілом опинилося місце скупчення поліцейських, один загинув, десятки правоохоронців постраждали.