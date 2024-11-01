"Шахед" влетел в многоэтажку в Сумах, пострадали люди (фото и видео момента)

Среди пострадавших — беременная женщина

Вечер пятницы, 1 ноября, стал неспокойным для прифронтовых Сум, — во время атаки вражеских беспилотников один из дронов влетел в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали минимум пять человек.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает Сумской городской совет.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 18:42, а около 20 часов стало известно про взрыв, — один из "Шахедов" ударил по девятиэтажке в Ковпаковском районе города.

"Пока известно о пяти пострадавших, всех госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, у остального повреждения средней тяжести (среди них беременная)", — говорится в сообщении.

В сети появились видео момента удара по дому:

Также есть и фото последствий, как выглядит девятиэтажка после прилета:

Как сообщал "Телеграф", ранее 1 ноября Россия нанесла ракетный удар по Харькову, под прицелом оказалось место скопления полицейских, один погиб, десятки правоохранителей пострадали.