Укр

"Шахед" влетел в многоэтажку в Сумах, пострадали люди (фото и видео момента)

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Сумы оказались под атакой "Шахедов" 1 ноября Новость обновлена 01 ноября 2024, 21:46
Сумы оказались под атакой "Шахедов" 1 ноября

Среди пострадавших — беременная женщина

Вечер пятницы, 1 ноября, стал неспокойным для прифронтовых Сум, — во время атаки вражеских беспилотников один из дронов влетел в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали минимум пять человек.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает Сумской городской совет.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 18:42, а около 20 часов стало известно про взрыв, — один из "Шахедов" ударил по девятиэтажке в Ковпаковском районе города.

"Пока известно о пяти пострадавших, всех госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, у остального повреждения средней тяжести (среди них беременная)", — говорится в сообщении.

В сети появились видео момента удара по дому:

Также есть и фото последствий, как выглядит девятиэтажка после прилета:

Сумы жилой дом после удара Шахеда 1.11.2024
Сумы жилой дом после удара Шахеда 1.11.2024
Сумы жилой дом после удара Шахеда 1.11.2024
Сумы жилой дом после удара Шахеда

Как сообщал "Телеграф", ранее 1 ноября Россия нанесла ракетный удар по Харькову, под прицелом оказалось место скопления полицейских, один погиб, десятки правоохранителей пострадали.

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