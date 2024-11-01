Россия ударила по полицейским в Харькове, есть погибший и десятки пострадавших (фото, видео)

Предварительно ударили баллистикой

В результате российской атаки по Харькову в пятницу, 1 ноября, погиб один полицейский. Российские войска направили баллистику в место нахождения копов.

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что предварительно были применены две ракеты С-300.

"1 ноября в 16:05 российские войска ударили по центру Харькова. Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте попадания работают все оперативные службы. Раненым оказывается медицинская помощь.

На фото, которые публикуют в сети, видно, что одна ракета попала непосредственно в здание, а другая — рядом. Все строения, находившиеся возле эпицентра взрывов, повреждены: вылетели окна, стекло, побито фасад.

Также на кадрах показаны многочисленные обломки, которые собирают службы, фиксируя очередное доказательство военного преступления РФ. Еще появились первые видео моменты прилета и первые минуты после него.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали четверо гражданских: три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состоянии. Повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов.

В то же время мэр города Игорь Терехов заявил, что повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре прогремели взрывы 1 ноября.