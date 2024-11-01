Росія ударила по поліцейським в Харкові, є загиблий та десятки постраждалих (фото, відео)

Попередньо скерували балістику

Внаслідок російської атаки по Харкову у п'ятницю, 1 листопада, загинув один поліцейський. Російські війська скерували балістику у місце перебування копів.

Про це повідомляє поліція області. Зазначається, що попередньо було застосовано дві ракети С-300.

"1 листопада о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова. Пошкоджена адмінбудівля та будівлі поряд. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучання працюють усі оперативні служби. Пораненим надається медична допомога.

На фото, які публікують у мережі видно, що одна ракета влучила безпосередньо у будівлю, а інша — поряд. Усі будівлі, що перебували біля епіцентру вибухів, пошкоджено: повилітали вікна, скло, побило фасад.

Також на кадрах показано чисельні уламки, які збирають служби, фіксуючи черговий доказ воєнного злочину РФ. Ще з'явились перші відео моменту прильоту та перші хвилини після нього.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків.

Водночас мер міста Ігор Терехов заявив, що пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі пролунали вибухи 1 листопада.