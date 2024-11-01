Пошкоджено понад 100 могил: в Одесі від вибуху постраждало кладовище (відео)

Попередньо по місту вдарили ракетою Х69

Внаслідок російської атаки на Одесу було пошкоджено кладовище Новоміське (Таїровське). Попередньо повністю зруйновано 19 могил.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Зазначається, що після атаки 31 жовтня в Одесі пошкоджено понад 100 місць поховань.

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Пошкодження зафіксовано на ділянках 146, 147, 157 та 158, де поховання відбувалися переважно з 1977 по 2010 рік", — йдеться у повідомлені.

За словами Труханова, внаслідок російської атаки пошкоджено всього 114 могил, з яких 19 зруйновано повністю.

Нагадаємо, що 31 жовтня в Одесі пролунав вибух. Попередньо місто Росія атакували ракетами, монітори писали про небезпеку від ракет Х69. Тоді фіксувалась активність тактичної авіації, ракету запускали з Чорного моря.

Після вибуху в Одесі піднявся великий стовп диму. Наразі відомо, що постраждало місцеве кладовище. Також 31 жовтня в Одесі під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Поранення отримало двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі 1 листопада пролунали вибухи. Попередньо росіяни атакували місто балістикою.