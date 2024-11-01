Война — день 982: россияне давят возле Курахово и атакуют с воздуха

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают давить на Донбассе, имея там определенные успехи. По данным аналитиков, армии РФ удалось захватить Селидово и еще несколько населенных пунктов. А украинские силы обороны возобновили свои позиции в Торецке, где линия столкновения остается динамичной. В то же время в Курской области уже, по данным США, находится 8 тысяч военных КНДР. Но на фоне горячей ситуации на фронте разговоры о мирных переговорах не утихают, ведь даже Александр Лукашенко изъявил желание приобщиться к ним, правда, для удовлетворения собственных нужд. Владимир Зеленский же дал большое интервью южнокорейскому СМИ, где рассказал о территориальных уступках, участии КНДР в войне на стороне РФ и Плане победы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении, как сообщает Генштаб в вечерней сводке, с начала суток в районах Променя, Лисовки и Вишневого ВСУ отражали 23 наступательных и штурмовых действия врага. Два из них еще продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 56 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.

Кураховское направление на карте Deep State

Также стало известно о последствиях удара РФ по Одессу. Попали кафиры в пожарную часть в Одессе. Пострадали два спасателя, которые шли к укрытию. Повреждены пожарные автомобили и само здание.

О новостях и событиях 29 октября мы рассказывали здесь: Война — день 979: россияне продвигаются в Донецкой области, но потеряли склад боеприпасов в Луганске

О том, что происходило 30 октября, читайте в трансляции:Война — день 980: оккупанты рекордно продвинулись на фронте и атакуют с воздуха

С ситуацией в Украине за 31 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 981: россияне подошли к Курахово и убили детей в Харькове