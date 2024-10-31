Война — день 981: россияне подошли к Курахово, а власти призывают покинуть Покровск

Оперативно о главном за сутки

Россия продолжает продвигаться в Донецкой области, в частности у него есть успехи в районе Селидово, а также он вплотную подошел к Курахово с трех сторон. Из-за ухудшения ситуации в этом районе власти настойчиво призывают местных жителей покинуть Покровск, поскольку с приближением зимы оставаться там будет очень сложно, к тому же город вскоре будет заблокирован на въезд и выезд. В ВСУ говорят, что ситуация в Донецкой области остается сложной и местами приходится отступать, однако об обвале фронта речи не идет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 31 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Вследствие обстрела Харькова пострадали 30 человек. Один ребенок погиб.

00:00 Число пострадавших от удара по Харькову возросло до 14 человек. Еще по меньшей мере трое находятся под завалами.

О новостях и событиях 28 октября мы рассказывали здесь: Война – день 978: захватчиков заметили в центре Селидово, а в Харькове раздаются взрывы

О том, что происходило 29 октября, читайте в трансляции: Война — день 979: россияне продвигаются на Донетчине, но потеряли склад боеприпасов в Луганске

С ситуацией в Украине за 30 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 980: оккупанты рекордно продвинулись на фронте и атакуют с воздуха