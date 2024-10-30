Обвала фронта нет? Офицер ВСУ рассказал о текущей ситуации на Донбассе

Глава Совета резервистов Сухопутных войск рассказал о ситуации на линии фронта

Российская армия выходит из позиционного тупика на фронте и ведет наступление на востоке Украины. И хотя ВСУ были вынуждены отойти из ряда населенных пунктов, это не означает обвал фронта в целом.

Об этом в эфире "РБК-Украина" заявил слава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. По его словам, об обвале фронта нужно говорить, когда обваливается оборона на отрезке 20-30 километров в глубину и ширину.

Тимочко заявил, что ситуация в Донецкой области остается сложной, но об обвале фронта в целом речь не идет.

Настоящим обвалом фронта Тимочко считает бои в Харьковской области осенью 2022 года. Только тогда это был обвал российской обороны, отметил офицер.

"Мы можем говорить о серьезной угрозе для нашей обороны, о трудностях, с которыми наши военные сталкиваются на этом (Донецком — Ред.) направлении. Но говорить об обвале… Я не видел этого", — сказал Тимочко.

Он добавил: если войска отступают, то решение принимается на уровне ситуации, которая известна старшему командованию. При этом она может быть неизвестной для командиров среднего звена.

Ранее "Телеграф" писал о том, что что в октябре 2024 года российские войска рекордно быстро продвинулись. В последний раз такой успех у них был в 2022 году.