Чем страшны КАБы на фронте: что известно о бомбах, которые активно использует РФ

Армия России активно использует данные бомбы в войне против Украины

Российская армия использует корректируемые авиабомбы (КАБ — Ред.) в войне с Украиной. Они наносят удары этими бомбами по таким городам, как Харьков и Запорожье, а также бомбят ими населенные пункты на линии боевых действий в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

"Телеграф" выяснил, что это за бомбы и какие существуют их разновидности. Корректируемая или управляемая авиабомба — это один их видов авиационных боеприпасов. Она имеет аэродинамическую поверхность и систему наведения для того, чтобы попадание по цели было точным.

Существуют КАБы с радиокомандным, инфракрасным, телевизионным и лазерным наведением. Дальность сброса управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя — скорости и высоты.

Эти бомбы сбить силами ПВО трудно, поскольку носители КАБов не входят в зону действия систем противовоздушной обороны. Также россияне пользуются тем, что ВСУ не могут установить ПВО непосредственно у линии фронта, поскольку они будут приоритетными мишенями.

Россия использует для войны с Украиной разные авиабомбы, включая УПАБ-500В весом 500 кг и УПАБ-1500в весом 1500 кг. Также ими используются планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы еще советского производства. Это ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — бомбы свободного полета.

Кроме того российские войска с начала декабря 2023 года начали использовать на фронте разовые кассетные бомбы РБК-300 — их еще называли "кассетными КАБами". Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Facebook.

Это кассетная бомба с шариковыми боеприпасами, которая предназначена для поражения живой силы. Бомба состоит из 60 суббоеприпасов, которые, в свою очередь, состоят из взрывчатки массой 0,55 кг и осколков.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что россияне могут усилить военные действия на этом направлении.