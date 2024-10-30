Чим страшні КАБи на фронті: що відомо про бомби, які активно використовує РФ

Армія Росії активно використовує дані бомби у війні проти України

Російська армія використовує кориговані авіабомби (КАБ — Ред.) у війні з Україною. Вони завдають ударів цими бомбами по таких містах, як Харків та Запоріжжя, а також бомбардують ними населені пункти на лінії бойових дій у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

"Телеграф" з’ясував, що це за бомби і які існують їхні різновиди. Коригована або керована авіабомба — це один з видів авіаційних боєприпасів. Вона має аеродинамічну поверхню та систему наведення для того, щоб попадання по цілі було точним.

Існують КАБи з радіокомандним, інфрачервоним, телевізійним та лазерним наведенням. Дальність скидання керованих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти.

Ці бомби збити силами ППО важко, оскільки носії КАБів не входять до зони дії систем протиповітряної оборони. Також росіяни користуються тим, що ЗСУ не можуть встановити ППО безпосередньо біля лінії фронту, оскільки вони будуть пріоритетними мішенями.

Росія використовує для війни з Україною різні авіабомби, включаючи УПАБ-500В вагою 500 кг та УПАБ-1500в вагою 1500 кг. Також ними використовуються плануючі касетні авіабомби "Дрель" та фугасні авіабомби ще радянського виробництва. Це ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 – бомби вільного польоту.

Крім того, російські війська з початку грудня 2023 року почали використовувати на фронті разові касетні бомби РБК-300 — їх ще називали "касетними КАБами". Про це повідомив український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Facebook.

Це касетна бомба із кульковими боєприпасами, яка призначена для ураження живої сили. Бомба складається з 60 суббоєприпасів, які, у свою чергу, складаються з вибухівки масою 0,55 кг та уламків.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабні обстріли Запоріжжя КАБами є ознакою того, що росіяни можуть посилити військові дії на цьому напрямку.