Війна — день 981: росіяни підійшли до Курахового, а влада закликає покинути Покровськ
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Оперативно про головне за добу
Росія продовжує просуватися на Донеччині, зокрема у неї є успіхи в районі Селидове, а також вона впритул підійшла до Курахового з трьох сторін. Через погіршення ситуації в цьому районі влада наполегливо закликає місцевих жителів залишити Покровськ, оскільки з наближенням зими залишатися там буде дуже складно, до того ж місто незабаром буде заблоковане на в’їзд та виїзд. У ЗСУ кажуть, що ситуація в Донецькій області залишається складною і місцями доводиться відступати, проте про обвал фронту не йдеться.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
1:00 Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 30 людей. Одна дитина загинула.
00:00 Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла до 14 людей. Ще щонайменше троє перебувають під завалами.
Про новини та події 28 жовтня ми розповідали тут: Війна – день 978: загарбників помітили у центрі Селидове, а у Харкові лунають вибухи
Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 979: росіяни просуваються на Донеччині, але втратили склад боєприпасів у Луганську
З ситуацією в Україні за 30 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 980: окупанти рекордно просунулися на фронті та атакують з повітря