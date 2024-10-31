Війна — день 981: росіяни підійшли до Курахового, а влада закликає покинути Покровськ

Оперативно про головне за добу

Росія продовжує просуватися на Донеччині, зокрема у неї є успіхи в районі Селидове, а також вона впритул підійшла до Курахового з трьох сторін. Через погіршення ситуації в цьому районі влада наполегливо закликає місцевих жителів залишити Покровськ, оскільки з наближенням зими залишатися там буде дуже складно, до того ж місто незабаром буде заблоковане на в’їзд та виїзд. У ЗСУ кажуть, що ситуація в Донецькій області залишається складною і місцями доводиться відступати, проте про обвал фронту не йдеться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 30 людей. Одна дитина загинула.

00:00 Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла до 14 людей. Ще щонайменше троє перебувають під завалами.

Про новини та події 28 жовтня ми розповідали тут: Війна – день 978: загарбників помітили у центрі Селидове, а у Харкові лунають вибухи

Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 979: росіяни просуваються на Донеччині, але втратили склад боєприпасів у Луганську

З ситуацією в Україні за 30 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 980: окупанти рекордно просунулися на фронті та атакують з повітря