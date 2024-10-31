Росіяни захопили Селидове: у DeepState показали карту

Загарбники продовжують свій наступ

Російські окупанти завершили захоплення Селидового, а також окупували два інші населені пункти. Крім того, вони просунулися на північ від Вугледару.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітичного ресурсу DeepState. За даними Генштабу за минулу добу відбулося 134 бойові сутички, а найбільш гарячими були Покровський і Курахівський напрями, крім того, противник проявляє активність у напрямку Куп’янська.

Аналітики зазначають, що за добу супротивник повністю зайняв Селидове, а також Вишневе, що за пару кілометрів на захід. Також вони захопили Зоряне, що на схід від Курахівки. Крім того, їхнє просування спостерігається в районі Нововодмитрівки.

Ситуація 29 жовтня

Ситуація 30 жовтня

На південний захід від цього району росіяни закрили "прогалину" між Новоукраїнкою та Богоявленкою.

Ситуація 29 жовтня

Ситуація 30 жовтня

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ кажуть, що ситуація в Донецькій області залишається складною і місцями доводиться відступати, проте про обвал фронту не йдеться.

Разом з тим, влада Покровська каже, що місто незабаром закриє на в’їзд і виїзд, а тому тим небагатьом мешканцям варто негайно його покинути, оскільки опалювального сезону там не буде.