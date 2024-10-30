Обвалу фронту немає? Офіцер ЗСУ розповів про поточну ситуацію на Донбасі

Глава Ради резервістів Сухопутних військ розповів про ситуацію на лінії фронту

Російська армія виходить із позиційного глухого кута на фронті і веде наступ на сході України. І хоча ЗСУ були змушені відійти з низки населених пунктів, це не означає обвал фронту загалом.

Про це в ефірі "РБК-Україна" заявив слава Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. За його словами, про обвал фронту треба говорити, коли обвалюється оборона на відрізку 20-30 кілометрів завглибшки та завширшки.

Тимочко заявив, що ситуація в Донецькій області залишається складною, але про обвал фронту загалом не йдеться.

Справжнім обвалом фронту Тимочко вважає бої у Харківській області восени 2022 року. Тільки тоді це був обвал російської оборони, наголосив офіцер.

"Ми можемо говорити про серйозну загрозу для нашої оборони, про труднощі, з якими наші військові стикаються на цьому (Донецькому — Ред.) напрямку. Але говорити про обвал… Я не бачив цього", — сказав Тимочко.

Він додав: якщо війська відступають, то рішення ухвалюється на рівні ситуації, яка відома старшому командуванню. При цьому вона може бути невідомою для командирів середньої ланки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2024 року російські війська рекордно швидко просунулися. Востаннє такий успіх у них був 2022 року.