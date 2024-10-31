Кількість постраждалих різко зросла, дитину врятувати не вдалося. Наслідки удару РФ по Харкову (фото та відео)

Армія РФ навмисно б'є по житлових будинках ввечері, коли люди перебувають вдома

Пізно ввечері у середу, 30 жовтня, росіяни скинули кориговані авіабомби (КАБ) на житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 34 людей.

Про наслідки авіаудару РФ по Харкову станом на 05:35 31 жовтня розповіли у ДСНС. Загинула одна дитина, серед постраждалих також є дитина. Врятовано трьох жителів будинку.

Оновлено 6:41. Синєгубов повідомив, що станом на цей момент відомо про 34 постраждалих. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл.

"Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", — додав він.

"Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загибла дитина — одиннадцятирічний хлопчик. Рятувальники витягли його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад пів години проводили реанімаційні заходи, але на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Як повідомляв "Телеграф", попередньо, російська армія скинула на 9-поверхівку півтонну бомбу ФАБ-500. Синєгубов констатував, що вечірній час дуже зручний для росіян, щоб влаштовувати терор проти мирного населення. О цій порі більшість людей перебувають удома, а тому окупанти спеціально б’ють по їхнім домам.