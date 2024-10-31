Рус

Кількість постраждалих різко зросла, дитину врятувати не вдалося. Наслідки удару РФ по Харкову (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки атаки Новина оновлена 31 жовтня 2024, 07:09
Наслідки атаки. Фото ДСНС

Армія РФ навмисно б'є по житлових будинках ввечері, коли люди перебувають вдома

Пізно ввечері у середу, 30 жовтня, росіяни скинули кориговані авіабомби (КАБ) на житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 34 людей.

Про наслідки авіаудару РФ по Харкову станом на 05:35 31 жовтня розповіли у ДСНС. Загинула одна дитина, серед постраждалих також є дитина. Врятовано трьох жителів будинку.

Оновлено 6:41. Синєгубов повідомив, що станом на цей момент відомо про 34 постраждалих. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл.

"Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", — додав він.

"Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загибла дитина — одиннадцятирічний хлопчик. Рятувальники витягли його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад пів години проводили реанімаційні заходи, але на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Як повідомляв "Телеграф", попередньо, російська армія скинула на 9-поверхівку півтонну бомбу ФАБ-500. Синєгубов констатував, що вечірній час дуже зручний для росіян, щоб влаштовувати терор проти мирного населення. О цій порі більшість людей перебувають удома, а тому окупанти спеціально б’ють по їхнім домам.

Теги:
#Харків #Дитина #Загибель #Атака #КАБ