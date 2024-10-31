Два поверхи повністю зруйновано: багатоповерхівка у Харкові може обвалитися після обстрілу (фото, відео)

У будинку з’явилася величезна дірка

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень і може обвалитися.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тим часом президент Володимир Зеленський показав відеозапис із місця влучання.

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей", — написав глава держави.

За словами Синєгубова, сталося пряме потрапляння авіабомби у житлову дев’ятиповерхівку, через що повністю зруйновано два поверхи — третій і четвертий. Наразі відомо про 23 поранених, серед яких двоє перебувають у тяжкому стані. Серед "важких" 10-річна дитина.

Під завалами залишаються щонайменше дві людини, включаючи дитину. Через сильні конструкційні пошкодження, будинок у будь-який момент може обвалитися.

Синєгубов додав, що вечірній час дуже зручний для росіян, щоб влаштовувати терор проти мирного населення. Він зазначає, що в цей час більшість людей перебувають удома, а тому окупанти спеціально б’ють по їхнім домам.

Попередньо відомо, що росіяни вдарили містом півтонною бомбою ФАБ-500.

Як повідомлялося раніше, росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та потрапили авіабомбою до будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО.